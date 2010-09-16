КГГА: Работы на пяти транспортных объектах Киева выполняются по графику

Работы на пяти пусковых объектах столицы - Московская площадь, линия скоростного трамвая, Подольский мостовой переход, Жулянский путепровод и 3 станции метро в направлении жилищного массива Теремки - выполняются без задержек, в соответствии с утвержденными графиками.

Как сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации, об этом заявил заместитель председателя КГГА Анатолий ГОЛУБЧЕНКО.

Он выразил уверенность, что названные 5 транспортных объектов будут введены в эксплуатацию до конца текущего года.

Так, согласно его информации, ориентировочными датами сдачи в эксплуатацию транспортной развязки на Московской площади являются 15 декабря; начало движения автотранспорта по эстакаде на улице Набережно-Хрещатицкий и Гаванском мосту в оба направления - 29 октября; скоростной трамвай выйдет на маршрут 14 октября, а открытие Жулянского путепровода после реконструкции состоится 25 декабря. Участок метрополитена от станции «Лыбедская» до станции «Выставочный центр» откроют для пассажиров накануне Нового года.

“За стабильное финансирование работ по завершению реконструкции и строительства этих пусковых объектов и, соответственно, за их своевременное открытие мы благодарим правительство», – отмечает А.ГОЛУБЧЕНКО.