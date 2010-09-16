ВТО потребовала от США прекратить субсидирование Boeing
09:22, 16 сентября 2010Транспорт/Связь
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Всемирная торговая организация потребовала от правительства США прекратить субсидирование авиастроительной компании Boeing, превышающее $20 млрд., сообщает 15 сентября BBC News, сообщает k2kapital.
В промежуточном докладе, опубликованном в среду, ВТО поддерживает жалобы Европейского союза, касающиеся контрактов на новые разработки, полученные Boeing от NASA и Пентагона. Общая стоимость этих контрактов превышает $17 млрд. Компания также получила налоговые льготы на сумму $4 млрд.
Ранее ВТО пришла к выводу, что Европейский союз незаконно субсидирует конгломерат EADS, в который входит конкурент Boeing, авиастроительная компания Airbus.
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