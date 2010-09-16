Грузоперевозки в Украине за 8 месяцев увеличились на 11,2%

За январь-август этого года предприятиями транспорта перевезено 484 млн. т грузов, что на 11,2% больше, чем за январь-август 2009 г.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Согласно сообщению, грузооборот вырос на 9,4% и составил 258,2 млрд. ткм.

В частности, грузооборот железнодорожного транспорта увеличился на 13,7%. На Львовской железной дороге грузооборот вырос на 24,7%, Донецкой - на 18,4%, Юго-Западной - на 14,0%, Южной - на 13,6%, Приднепровской - на 11,3%, Одесской - на 9, 1%. Увеличение грузооборота состоялось также на речном транспорте (на 66,4%), автомобильном (на 16%), авиационном (на 10,8%), трубопроводном (на 1%). Грузооборот на морском транспорте уменьшился на 2,9%.

Согласно данным комитета, перевозка грузов железными дорогами, сравнительно с январем-августом 2009 г., выросла на 13,3% - до 279,8 млн. т, в т.ч. отправление грузов - на 13,3%. Отправление грузов выросло на Одесской железной дороге на 25,0%, Приднепровской - на 20,0%, Львовской - на 18,8%, Юго-Западной - на 14,5%, Донецкой - на 8,5%. На Южной железной дороге отправление грузов снизились на 0,4%.В частности, отправка лесных грузов увеличилась на 52,4%, лома черных металлов - на 33,3%, железной и марганцевой руды - на 25,4%, строительных материалов - на 21,5%, химических и минеральных удобрений - на 16,7% , кокса - на 15,3%, нефти и нефтепродуктов - на 9,4%, черных металлов - на 8,3%, каменного угля - на 7,4%, цемента - на 0,7%. Отправление зерна и продуктов помола снизилось на 35,6%.

Согласно сообщению, отечественный морской и речной торговый флот выполнил перевозку грузов в объеме 6,8 млн. т, что на 16,2% больше, чем за январь-август 2009 г. Перевозка грузов предприятиями речного транспорта по сравнению с январем-августом 2009 г. выросли на 46,6%, морского транспорта - уменьшились на 11,9%. Заграничные перевозки грузов речным транспортом увеличились на 44,0%, морским - на 10,3%. Объем переработки грузов в торговых и рыбных портах и на промышленных причалах (морских и речных) уменьшился на 1,4% и составил 102,3 млн. т. Переработка импортных грузов увеличилась на 58,1%, экспортных - на 1,8%. Переработка транзитных грузов сократилась на 17,5% и внутреннего сообщения - на 10,0%. Количество обработанных судов - заграничных и инфрахт - увеличилось на 3,3% и составила 11,2 тыс. ед.

Кроме того, предприятиями автомобильного транспорта (с учетом перевозок физическими лицами-предпринимателями) за январь-август 2010 г. перевезено 97,9 млн.т грузов, что на 11,5% больше, чем за январь-август 2009г., и выполнен грузооборот в объеме 24,7 млрд.ткм, который вырос на 16,0%.

Кроме того, за 8 месяцев 2010г. авиационным транспортом перевезено 54,1 тыс.т грузов, что на 0,6% больше, чем за январь-август 2009г. Грузооборот авиационного транспорта составил 238,1 млн.ткм, что на 10,8% больше сравнительно с январем-августом 2009 г. Магистральными трубопроводами в январе-августе 2010г. транспортировано 99,5 млн.т грузов, что на 5,3% больше, чем в январе-августе 2009г. Перекачка газа выросла на 15,0%, аммиака - на 41,2%. Перекачка нефти сократилась на 21,4%. Транзит газа вырос на 13,8%, аммиака - на 17,1%. Транзит нефти уменьшился на 31,2%.

Справка УНИАН. В 2009 году предприятия транспорта Украины перевезли 695,7 млн. тонн грузов, что составляет 78,1% от объема перевозок грузов за 2008 год. Грузооборот в 2009 году составил 380 млрд. т/км – 77,5% от объема 2008 года.

Перевозка грузов железными дорогами в 2009 году сократилась на 21,5% – до 391,2 млн. тонн.

За 2008 год предприятия транспорта Украины перевезли 891,8 млн. тонн грузов, что на 1,3% меньше, чем в 2007 году.