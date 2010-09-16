Перевозки пассажиров снизились на 7,7%

За январь-август 2010 г. услугами пассажирского транспорта воспользовались 4,5 млрд. пассажиров, выполнена пассажирская работа в объеме 87,6 млрд. пасс./км, что, соответственно, на 7,7% и на 1,9% меньше от объемов января-сентября 2009 г. Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

В частности, железнодорожным транспортом за январь-август 2010 г. отправлено 290,1 млн. пассажиров (с учетом перевозок Киевской городской электричкой), что на 0,4% меньше, чем за январь-август 2009 г. Отправление пассажиров уменьшилось на Донецкой железной дороге на 2,2%, Львовской - на 1,5%, Юго-Западной, Южной и Приднепровской - на 0,5%. На Одесской железной дороге отправление пассажиров выросло на 2,1%.

По данным комитета, услугами автомобильного транспорта (с учетом перевозок физическими лицами-предпринимателями) воспользовались 2,47 млрд. пассажиров, что на 8,1% меньше, чем за январь-август 2009 г. Перевозки пассажиров автотранспортом физических лиц-предпринимателей уменьшились на 8,2%.

Перевозка пассажиров морским транспортом сравнительно с январем-августом 2009 г. выросла на 4,4%. Предприятия г. Севастополя, которые выполнили 80,5% общих объемов морских перевозок пассажиров, увеличили перевозку пассажиров на 3,7%

Заграничные морские перевозки пассажиров выросли на 10,1% по сравнению с январем-августом 2009г. Предприятия Автономной Республики Крым, которые выполняют почти все морские заграничные перевозки (96,6%), увеличили перевозку пассажиров в январе-августе 2010 г. на 12,1%. За январь-август 2010 г. речным транспортом перевезено 0,7 млн. пассажиров, что на 36,5% меньше, чем за январь-август 2009г. В целом перевозки водным транспортом снизились на 4% - до 5,4 млн. пассажиров.

В то же время, авиационным транспортом перевезено 4,0 млн. пассажиров, что на 14,5% больше, чем за январь-август 2009 г.

Кроме того, за январь-август 2010 г. городским электротранспортом перевезено 1,7 млрд. пассажиров, что на 8,3% меньше по сравнению с январем-августом 2009г.

Напомним, в 1-м полугодии 2010 г. услугами пассажирского транспорта в Украине воспользовались 3,4 млрд. пассажиров, выполнена пассажирская работа в объеме 62,2 млрд. пасс./км, что, соответственно, на 7,7% и 2,3% меньше объемов января-июня 2009 г.

Справка УНИАН. В Украине в 2009 году пассажирским транспортом было перевезено 7,3 млрд. человек, что на 12,7% меньше, чем в 2008 году.