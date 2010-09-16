РЖД предлагают пассажирам арендовать электрички

"Российские железные дороги" предложат пассажирам арендовать пригородные электрички. Об этом рассказал генеральный директор "Московско–Тверской пригородной компании" Евгений Хмелевский, сообщает k2kapital.

Сейчас воспользоваться новой услугой РЖД можно для поездок в направлениях "Москва - Тверь" и "Конаково - Решетниково".

Хмелевский рассказал, что РЖД несколько раз пришлось столкнуться с вопросом организованной перевозки людей на музыкальный фестиваль "Нашествие", а также футбольные матчи, а теперь решено применить данный опыт в повседневной работе. Он пояснил, что эта услуга рассчитана на организации, которые захотят вывезти своих сотрудников за город.

Электричку целиком или отдельный вагон необходимо заказать минимум за 16 дней до дня поездки. Стоимость услуги в каждм случае будет рассчитываться на основе стоимости стандартного билета до станции назначения, которая будет умножатся на число вагонов и количество пассажиров.