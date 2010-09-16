Долг «Угля Украины» перед ДЖД за перевозки достиг 565 млн. грн.

В настоящее время задолженность ГП «Уголь Украины» перед ГП «Донецкая железная дорога» (ДЖД) за осуществление перевозок достигла 564,7 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкой железной дороги.

Отмечается, что в прошлом году Донецкая железная дорога по поручению Кабинета министров Украины от 24.04.2009 № 21802/2/1-09 ввиду сложившейся на тот момент в стране сложной финансовой ситуации, временно перевозила грузы угледобывающих предприятий в долг. В результате скопилась дебиторская задолженность угледобывающих предприятий перед Донецкой железной дорогой, сумма которой в настоящее время составляет 564,7 млн. грн.

В пресс-службе объяснили, что многочисленные обращения руководства Донецкой железной дороги к ГП «Уголь Украины» и в Министерство угольной промышленности «не были услышаны, и на сегодня практического решения не имеют».

По словам руководства железной дороги, ГП «Уголь Украины» заняло пассивную позицию относительно погашения задолженности и игнорирует любые предложения Донецкой железной дороги по погашению дебиторской задолженности.