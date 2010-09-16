ГАИ: реклама на дорогах не является непосредственной причиной ДТП
13:43, 16 сентября 2010Транспорт/Связь
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Реклама на автодорогах не является непосредственной причиной возникновения ДТП.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал руководитель пресс-службы Департамента ГАИ МВД Украины Евгений КРАВЕЦ сегодня на пресс-конференции в Киеве.
"Реклама – это только сопутствующий фактор, и говорить о том, что реклама становится причиной ДТП, думаю, не очень корректно", - отметил он.
При этом Е.КРАВЕЦ подчеркнул, что проект закона, разработанный Государственной службой автомобильных дорог Украины с предложениями ГАИ, в настоящее время находится на рассмотрении Верховной Рады, и Министерство внутренних дел ожидает его принятия.
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