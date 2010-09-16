ГАИ: реклама на дорогах не является непосредственной причиной ДТП

Реклама на автодорогах не является непосредственной причиной возникновения ДТП.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал руководитель пресс-службы Департамента ГАИ МВД Украины Евгений КРАВЕЦ сегодня на пресс-конференции в Киеве.

"Реклама – это только сопутствующий фактор, и говорить о том, что реклама становится причиной ДТП, думаю, не очень корректно", - отметил он.

При этом Е.КРАВЕЦ подчеркнул, что проект закона, разработанный Государственной службой автомобильных дорог Украины с предложениями ГАИ, в настоящее время находится на рассмотрении Верховной Рады, и Министерство внутренних дел ожидает его принятия.