Украина и Казахстан договорились унифицировать ж/д тарифы

Украина и Казахстан договорились унифицировать железнодорожные тарифы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге журналистам сообщил первый вице-премьер-министр Андрей КЛЮЕВ, говоря о результатах переговоров, достигнутых в ходе визита президента Казахстана Нурсултана НАЗАРБАЕВА в Украину 14-15 сентября.

«Мы договорились взаимодействовать в железнодорожном транспорте – унифицировать тарифы для того, чтобы было выгодно казахским товаропроизводителям осуществлять транзит через Украину», - сказал А.КЛЮЕВ.

Он также отметил, что в дальнейшем планируется к унификации железнодорожных тарифов привлечь и Россию.

«Мы тарифы будем унифицировать, и к этому процессу мы еще подключим российскую сторону. В принципе, мы об этом уже фактически договорились»,- сказал А.КЛЮЕВ.