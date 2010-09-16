Техосмотр транспорта переведут на новую систему

Министерство внутренних дел Украины совместно с другими ведомствами создало рабочую группу по разработке процедуры проведения техосмотра транспорта.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил начальник Департамента ГАИ Украины Валерий ЛОЗОВОЙ сегодня на пресс-конференции в Києве.

По его словам, ГАИ выступила инициатором создания рабочей группы, в которую будут привлечены специалисты из МВД, Министерства транспорта, Министерства здравоохранения, Министерства финансов, Министерства юстиции, Госкомитета по вопросам регуляторной политики и предпринимательства, Совета автомобилистов и автоперевозчиков при Кабинете министров Украины и Моторного страхового бюро Украины.

Эта группа будет разрабатывать предложения по упрощению процедуры проведения техосмотра.

"Каждое ведомство будет вносить свои предложения. Мы будем усовершенствовать, минимизировать функции ГАИ, упрощать процедуру техосмотра", - сказал В.ЛОЗОВОЙ.

Он подчеркнул, что ГАИ анализирует опыт других стран в процедуре проведения техосмотра и в целом не против упрощений этой процедуры, однако это необходимо сделать после разработки и принятия соответствующих законодательных изменений.

Как напомнил В.ЛОЗОВОЙ, пока собственники транспортных средств подают свой транспорт на техосмотр согласно постановлению Кабинета министров от 2008 года. Этим же документом установлены сроки прохождения техосмотра с 15 января по 15 декабря.