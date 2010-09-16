Убытки ДЖД от пассажирских перевозок за лето выросли почти в 3 раза

На Донецкой железной дороге убытки от пассажирских перевозок за летние месяцы (июнь-август) текущего года выросли в 2,65 раза – до 23,6 млн. грн.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Донецкой железной дороги.

В сообщении отмечается, что, несмотря на большой спрос на поезда дальнего сообщения, пассажирские перевозки, как и раньше, остаются убыточными. За три летних месяца убытки составили 23,6 млн. грн., что на 14,7 млн. грн. больше по сравнению с аналогичным прошлогодним показателем.

В пресс-службе констатировали, что в целом Донецкая железная дорога за минувшие летние месяцы (июнь-август) текущего года перевезла 2,107 млн. пассажиров, что на 2,4%, или на 50 тыс. человек больше, чем за соответствующий период прошлого года. Летом загрузка поездов в популярном крымском направлении из Донецка составила 89% (было предложено 281 774 мест, выкуплено - 249 845), из Луганска - 93% (предложено 270 438 мест, выкуплено - 250 845).

Всего во время летних перевозок был задействован 781 пассажирский вагон, ежесуточно курсировало в среднем 28 поездов формирования Донецкой железной дороги. Все поезда в летний период курсировали с максимально допустимым количеством вагонов.