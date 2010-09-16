"АэроСвит" в августе увеличил перевозки пассажиров на 34%

Компания "АэроСвит – Украинские авиалинии" в августе 2010 г. увеличила объемы перевозок, по сравнению с августом 2009 г., на 34,1% - до 229,7 тыс. пассажиров и превысила докризисный уровень по количеству пассажиров, перевезенных на регулярных авиарейсах.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Согласно сообщению, количество регулярных рейсов, выполненных компанией за последний летний месяц, возросло по сравнению с августом 2009 года на 58,4% - до 2 тыс. 832. При этом коэффициент занятости пассажирских кресел на регулярных авиарейсах, несмотря на значительный рост интенсивности полетов, сохранен на прошлогоднем уровне - 79%.

Таким образом, в компании отмечают, что в августе текущего года по количеству пассажиров, перевезенных на регулярных авиарейсах, "АэроСвит" превысил результаты докризисного периода. Как напоминают в компании, в августе 2008 г. компания выполнила 2 472 регулярных рейса, которыми доставила 204,4 тыс. пассажиров, коэффициент загрузки кресел составил 72,2%.

Согласно сообщению, в целом в период летней навигации (апрель-август) 2010 г. "АэроСвит" увеличил объемы перевозок, по сравнению с летним сезоном прошлого года, на 15,4% - до 801 тыс. пассажиров. В апреле-августе т.г. выполнено 11 618 авиарейсов – на 42,8% больше, чем за такой же период 2009 года.

"С введением летнего расписания полетов (с 28 марта 2010 г.) нам удалось значительно повысить объемы работ. "АэроСвит" возобновил оперирование на всех маршрутах, обслуживание которых было приостановлено в зимний период. Компания повысила интенсивность полетов на большинстве эксплуатируемых воздушных линий и за 5 последних месяцев открыла 15 новых направлений, что позволило усилить традиционный для "АэроСвита" сетевой характер бизнеса", - отметил первый заместитель генерального директора авиакомпании "АэроСвит" по коммерческой работе Антон МАТТИС.

Напомним, в летний период 2010 года "АэроСвит" приступил к реализации программы развития международного воздушного сообщения из регионов Украины. Компания освоила из областных центров Украины 7 направлений в города Балтийского региона, Германии и Закавказья: из Одессы – в Ригу, Санкт-Петербург и Калининград, из Симферополя – в Калининград, из Донецка – в Санкт-Петербург и из Днепропетровска – в Батуми и Берлин. 20 сентября состоится открытие очередного маршрута – Одесса-Милан-Одесса.

Помимо этого, "АэроСвит" продолжил развитие сети собственных международных рейсов из Киева, дополнив ее в нынешнем летнем сезоне 8 новыми направлениями – в Батуми, Бухарест, Вильнюс, Калининград, Кишинев, Кутаиси, Нижневартовск и Ригу.

Справка УНИАН. Компания "АэроСвит – Украинские авиалинии", созданная в 1994 году, сегодня оперирует крупнейшей среди украинских авиаперевозчиков сетью регулярных международных маршрутов. В период летней навигации 2010 года авиакомпания обслуживает более 70 международных воздушных линий, включая 5 трансконтинентальных - в Нью-Йорк, Торонто, Пекин, Дели и Бангкок. Совместно с компаниями-партнерами "АэроСвит" также обеспечивает доставку пассажиров в крупнейшие региональные административные центры Украины.

Собственный флот компании "АэроСвит – Украинские авиалинии" на сегодняшний день состоит из 13 среднемагистральных самолетов Boeing 737 и 3 дальнемагистральных Boeing 767. Помимо этого, совместно с другими украинскими перевозчиками-партнерами "АэроСвит" использует на ряде маршрутов самолеты Airbus 320, Embraer 145, Embraer 195 и Антонов-148.