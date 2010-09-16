ДЖД увеличила перевозку пассажиров за летние месяцы на 2,4%

Донецкая железная дорога (ДЖД) за июнь-август текущего года перевезла 2,107 млн. пассажиров, что на 2,4%, или на 50 тыс. человек больше, чем за соответствующий период прошлого года.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Донецкой железной дороги.

В сообщении отмечается, что летом загрузка поездов в популярном крымском направлении из Донецка составила 89% (было предложено 281 774 мест, выкуплено - 249 845), из Луганска - 93% (предложено 270 438 мест, выкуплено - 250 845).

Всего во время летних перевозок были задействованы 781 пассажирский вагон, ежесуточно курсировало в среднем 28 поездов формирования Донецкой железной дороги. Все поезда в летний период курсировали с максимально допустимым количеством вагонов.

За счет введения дополнительных поездов ДЖД дополнительно приняла на работу 400 человек, из них 305 студентов.

На период летних перевозок для повышения качества обслуживания было открыто 16 дополнительных касс. Всего обслуживание пассажиров осуществляла 271 билетная касса.

При этом в пресс-службе подчеркнули, что, несмотря на большой спрос на поезда дальнего сообщения, пассажирские перевозки, как и раньше, остаются убыточными. Так, за три летних месяца ущерб составил 23,6 млн. грн., что на 14,7 млн. грн. больше по сравнению с прошлогодним показателем.