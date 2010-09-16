«Укрзализныця» усовершенствует систему текущего содержания путей

«Укрзализныця» меняет организацию текущего содержания путей, инженерных сооружений и земляного полотна в связи с увеличением скорости движения.

Как сообщила УНИАН пресс-служба ведомства, об этом шла речь сегодня на семинаре-совещании в г. Лозовая (Харьковская обл.), в котором приняли участие генеральный директор «Укрзализныци» Михаил КОСТЮК, начальник Южной железной дороги Виктор ОСТАПЧУК и др.

В ходе семинара-совещания специалисты констатировали, что малочисленные бригады уже не в состоянии выполнять работы по текущему содержанию на современной конструкции пути.

Как отметил генеральный директор «Укрзализныци» Михаил КОСТЮК, в сегодняшних условиях нужно менять подход к организации труда путевых бригад, в частности, это касается численности работников бригад и возложенных на них функций.

"Путевая бригада из 5-6 сотрудников - экономически убыточный механизм. Эта устаревшая система не дает независимого взгляда на верхнее строение пути. Бригады необходимо укрупнять и обеспечивать независимый контроль за путевыми работами ", - отметил он.

По данным ведомства, в течение года на 12 дистанциях пути (2 на каждой из 6 железных дорог Украины) в течение года продолжался эксперимент, когда в опытном порядке основным звеном по текущему содержанию пути был определен участок в 130 км, тогда как на сегодня это 20 - 25 км. Кроме того, на опытных дистанциях пути также введена отдельная должность мастера по контролю за техническим состоянием. Для выполнения плановых работ созданы укрупненные бригады по 20 - 25 человек, а малочисленные бригады (по 5 - 7 чел.) выполняют неотложные работы по устранению недостатков, угрожающих безопасности движения, выявленных при осмотре станций и путей.

Как отмечалось на совещании, итоги работы 12 исследовательских дистанций пути показали, что производительность труда в укрупненных бригадах выросла на 15-25%, по сравнению с предыдущей системой работы, а также более продуктивно использовались путевые и железнодорожно-строительные машины.

По словам генерального директора "Укрзализныци" Михаила КОСТЮКА, перевод на участковую систему организации текущего содержания дистанций пути в 130 км позволяет использовать высокопроизводительные путевые машины, оборудованные компьютерными системами управления рабочим процессом.

"Новая система должна быть проста. Она должна обеспечить объективное измерение технического состояния пути и максимально снизить влияние человеческого фактора ", - отметил М.КОСТЮК.

Как отмечалось на семинаре, с 2000 года в целом парк путевых машин «Укрзализныци» увеличился на 366 единиц, а мощность путевой техники в целом за 10 лет выросла более чем на 100 тыс. кВт, что увеличило энерговооруженность более чем в 1,4 раза. Внедрение высокоэффективных машин позволило значительно повысить качество выполнения всех видов ремонта, продлить межремонтные периоды, ввести новые виды путевых работ, такие как модернизация пути, послеосадочные ремонты, комплексно-оздоровительный ремонт, средний ремонт стрелочных переводов.

Справка УНИАН. С 2000 г. протяженность главных путей на железобетонных шпалах увеличилась на 4 650 км и на сегодня составляет 24 160 км, или 82% от развернутой длины против 64,4% в 2000 году, а на таких железных дорогах, как Южная, Юго-Западная и Приднепровская, этот показатель составляет 90%. Протяженность бесстыкового пути увеличилась на 3 400 км и составляет 71% от развернутой длины, а на Южной и Юго-Западной железных дорогах - более 90%. Кроме того, введены пассажирские поезда со скоростями 140 км/ч, и на сегодня такая скорость действует на 1 270 км путей. Повышена скорость движения пассажирских поездов на 6 240 км путей.