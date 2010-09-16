Ремонт участка Столичного шоссе выполнят за счет субвенции из госбюджета - КГГА

Киеву выделено 48,5 млн. грн. из государственного бюджета Украины на выполнение работ по строительству инженерных сетей на 21-27 км Столичного шоссе.

Об этом во время брифинга сообщил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Руслан КРАМАРЕНКО, комментируя внесенные Киевсоветом изменения в Программу социально-экономического развития города на 2010 год, сообщили УНИАН в пресс-службе КГГА.

«С подачи некоторых депутатов Киевсовета в СМИ появилась неверно изложенная информация относительно изменений в Программе социально-экономического развития. Хочу отметить, что финансирование ремонта Столичного шоссе будет происходить за счет субвенции из государственного бюджета Украины в размере 48,5 млн. грн. На ремонт этого участка дороги средства из городского бюджета не направляются, и снятие ассигнований с других объектов, которые предусматривалось финансировать за средства города, не связано с работами на Столичном шоссе», - объяснил Р.КРАМАРЕНКО.

Он добавил, что снятие ассигнований со строительства метро на Троещину вызвано реальной возможностью привлечь на финансирование этого проекта кредитные средства. Речь идет о кредите в иенах в рамках программы «Официальной помощи развитию» Правительства Японии. А уменьшение средств на проект «Городская электричка» и строительство трамвайной линии от массива Троещина до городской электрички связано, в первую очередь, с отсутствием утвержденной проектной документации.

«При разработке проекта изменений к Программе социально-экономического развития Киева на 2010 год мы проводили дополнительные встречи с распорядителями и заказчиками строительства. От каждого получили подтверждение о возможности или невозможности освоения средств до конца года», - заметил Р.КРАМАРЕНКО.

В целом, по информации Р.КРАМАРЕНКО, ассигнования из бюджета развития уменьшены на 263 млн. грн. за счет исключения 38 объектов, на которых по разным причинам средства не могут быть освоены. Одновременно, в связи с получением кредита на закупку автобусов и троллейбусов, чтобы увеличить объем пассажирских перевозок городским транспортом к Евро-2012, бюджет развития увеличен на 350 млн. грн.

«Кроме того, Киеву выделены субвенции из государственного бюджета на отдельные объекты социальной инфраструктуры, что также засчитываются в бюджет развития, в связи с чем ассигнование из него увеличено еще на 73,5 млрд. грн.», – сказал Р.КРАМАРЕНКО.

Он добавил, что абсолютное увеличение ассигнований из бюджета развития составляет 160 млн. грн. В целом объем ассигнований, предусмотренный Программой социально-экономического развития в новой редакции, превышает 1 млрд. 679 млн. грн. Объем ассигнований за счет целевого фонда оставлен без изменений.