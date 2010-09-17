Янукович и Медведев сегодня примут участие в автопробеге “Санкт-Петербург–Москва–Киев”

Сегодня Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ вместе с Президентом Российской Федерации Дмитрием МЕДВЕДЕВЫМ примет участие в Международном автопробеге, посвященном 100-летию первого автопробега Санкт-Петербург – Москва – Киев.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы Украинского государства, планируется, что в 14.30 президенты во главе колонны автопробега отправятся в г. Глухов (Сумская область).

Ориентировочно в 15.30 Президенты Украины и Российская Федерация прибудут в г. Глухов, где посетят Спасо-Преображенский собор, примут участие в церемонии возложения венков к мемориалу воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, а также пообщаются с представителями СМИ и осмотрят современные автомобили и били.

Кроме того, в г. Глухов под председательством глав государств состоится совещание по вопросам приграничного сотрудничества.

Как сообщал УНИАН, 13 сентября от Орловских ворот Екатерининского парка Царского Села стартовали 20 автомобилей - участники автопробега.

За шесть дней экипажи должны добраться до Киева. Автопробег пройдет через Великий Новгород, Тверь, Калугу, Брянск, Чернигов. В этих городах запланированы торжественная встреча участников автопробега и концерты с участием групп «Ногу свело!» и «Вопли Видоплясова».

Пробег призван повторить исторический пробег, который проводился с 16 по 29 июня (по старому стилю) 1910 года Императорским российским автомобильным обществом на приз императора Николая II.