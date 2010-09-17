«Укрзализныця» перевезла с начала года 8,2 млн. тонн зерна

Железные дороги Украины с начала 2010 г., по состоянию на 17 сентября, перевезли 8,175 млн. тонн зерновых грузов, в частности 6,55 млн. тонн зерна перевезено в порты и на экспорт.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Укрзализныци».

Согласно сообщению, во внутреннем сообщении по состоянию на 17 сентября перевезено свыше 1,6 млн. тонн зерновых грузов. Основные виды перевозимых зерновых грузов: пшеница, ячмень, зерно кукурузы, семена рапса и подсолнечника.

По данным ведомства, на 17 сентября на припортовых станциях, портовых элеваторах и зерноперевалочных комплексах выгружается в среднем 505 зерновозов в сутки. Инвентарный парк вагонов-зерновозов «Укрзализныци» составляет 11,5 тыс. вагонов, из которых почти 9 тыс. задействованы в перевозках грузов на железных дорогах Украины, остальные находятся за пределами Украины.

Напомним, в настоящее время тарифы на перевозку зерновых грузов несколько ниже, чем два года назад. Это предусмотрено Сборником тарифов, который вступил в силу в 2009 году.