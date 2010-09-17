"Укрзализныця" ввела пассажирские поезда со скоростью 140 км/час на 1270 км пути

На сегодняшний день "Укрзализныця" ввела пассажирские поезда со скоростью движения 140 км/час на 1270 километрах пути.

Об этом сообщил генеральный директор "Укрзализныци" Михаил КОСТЮК на совещании представителей всех железных дорог Украины, которое состоялось в городе Лозовая Харьковской области.

По словам руководителя ведомства, это стало возможным, в частности, благодаря постоянному совершенствованию технического состояния железнодорожных путей Украины.

М.КОСТЮК отметил, что в последние годы, а особенно начиная с 2000 года, техническое состояние железнодорожных путей Украины значительно изменилось. Протяженность главных колей на железобетонных шпалах увеличилась на 4650 км и составляет 24160 км, или 82% от развернутой длины против 64,4% в 2000 году. В то же время на таких железных дорогах, как Южная, Юго-Западная и Приднепровская, этот показатель составляет 90%. Протяженность бесстыковой колеи увеличилась на 3400 км и составляет 71% от развернутой длины, а на Южной и Юго-Западной железных дорогах – свыше 90%.

Важным достижением, как отметил генеральный директор "Укрзализныци", стало введение пассажирских поездов со скоростью 140 км/час. На сегодня такая скорость действует на 1270 км. Повышена скорость движения пассажирских поездов на 6240 км.

По словам М.КОСТЮКА, сегодня "Укрзализныця" совершенствует систему текущего содержания путей, инженерных сооружений и земляного полотна.

На совещании было отмечено, что актуальность этого процесса сегодня возрастает в связи с увеличением скоростей движения, требований к техническому состоянию пути и его техническим переоснащением.