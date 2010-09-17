Транспортники Украины, Болгарии и Грузии договорились о паромном сообщении

Представители транспортной отрасли Болгарии, Грузии, Украины 16 сентября подписали протокол о совершенствовании паромного сообщения между ведущими портами этих государств.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства транспорта и связи Украины.

Согласно сообщению, протокол был подписан на заседании совета директоров по совместной эксплуатации паромных переправ Ильичевск-Варна и Варна-Поти/Батуми-Ильичевск.

В протоколе определены технические вопросы, которые позволят усовершенствовать порядок приема, перевозки и обслуживания загруженных и порожних вагонов через переправу. Кроме того, принятые решения позволят улучшить систему взаиморасчетов между представителями стран и дадут возможность осуществлять детальный анализ рынка железнодорожно-паромных перевозок с целью повышения их конкурентоспособности.

Как отмечают в министерстве, железнодорожные паромы, которые ранее перевозили только вагоны с грузом, теперь также загружаются крупнотоннажными контейнерами, легковыми автомобилями и грузовыми международными автопоездами.

Напомним, деятельность паромных переправ регламентируется трехсторонним Соглашением между правительством Республики Болгария, исполнительной властью Грузии и Кабинетом министров Украины о совместной эксплуатации железнодорожной паромной переправы между портами Варна (Республика Болгария), Поти/Батуми (Грузия) и Ильичевск (Украина), которое подписано 17 апреля 1999 г. в Поти.

По итогам восьми месяцев текущего года в паромном сообщении через ГП «Ильичевский морской торговый порт» перевезено 456,6 тыс. тонн различных грузов.