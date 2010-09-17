В Украине увеличились продажи мобильных терминалов

Продажи мобильных терминалов (телефонов, смартфонов и коммуникаторов) конечным пользователям в первом полугодии 2010 года составили около 2,69 млн. устройств, что на 47% больше, чем за аналогичный период 2009 года.

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В денежном выражении рынок мобильных терминалов составил за отчетный период более 312 млн.долл., что на 37% больше, чем за 1 полугодие 2009 года.

Средняя себестоимость одного реализованного мобильного терминала по итогам первого полугодия 2010 года составила 116 долл.

Продажи мобильных телефонов (без смартфонов и коммуникаторов ) в первой половине 2010 года составили 2,38 млн. устройств. В денежном выражении рынок составил около 110,3 млн.долл. Средняя себестоимость одного проданного телефона составила 97 долл.

В первую тройку производителей мобильных терминалов по результатам первого полугодия 2010 года вошли: Nokia (48% от всего объема продаж), Samsung (35%), LG (13%). Совокупная доля тройки лидеров украинского рынка увеличилась в 1 полугодии 2010 года по отношению к 1 полугодию 2009 года на 6 процентных пункта и составила 96%. При этом доля Nokia уменьшилась на 3 п.п., доля Samsung увеличилась на 10 п.п.

Продажи смартфонов и коммуникаторов в первом полугодии 2010 года составили около 310 тыс. устройств. В денежном выражении рынок составил более 91 млн.долл. Доля смартфонов и коммуникаторов в общем объеме проданных в 1 полугодии 2010 года мобильных терминалов составила 11,6% (в 1H`2009 – 10,9%), при средней себестоимости в 294 долл.

По сравнению с 1 полугодием 2009 года распределение долей ценовых сегментов в продажах мобильных терминалов в первом полугодии 2010 года претерпело следующие изменения: доля бюджетных терминалов стоимостью менее 70 долл. выросла на 1 п.п. и составила 37%. На 1 п.п. увеличилась доля ценового сегмента «$70-$100». Доля сегмента «$100-$200» увеличилась на 2 п.п., «$200-$300» уменьшилась на 6 п.п. Доля сегмента «>$300» увеличилась на 2 п.п.

Вследствие перераспределения долей ценовых сегментов снизилась себестоимости мобильного терминала - по итогам продаж в 1 полугодии 2010 средняя себестоимость уменьшилась на 7,8% по сравнению с 1 полугодием 2009 и составила 116 долл. (в 1H’2009 – 125 долл.).

По словам Владимира Колодюка, президента Unitrade Group, несмотря на рост продаж в первом полугодии 2010 года по отношению к аналогичному периоду 2009 года (увеличение на 47,8% в количественном выражении ), ожидается, что итоговый результат 2010 года улучшится на 39%.

Для 2009 года характерным было существенное снижение объемов реализации в первом полугодии, связанное с негативными кризисными факторами. В текущем году, считает В.Колодюк, ожидается более равномерное, сезонное распределения спроса.

«К докризисным объемам уровня 2007 года рынок далеко не приблизился, но стабильный, планомерный рост без резких скачков говорит о том, что продажи мобильных терминалов постепенно восстанавливаются, и в следующем году мы можем также ожидать равномерное увеличение продаж в количественном выражении», - отметил он.

По оценкам аналитиков Unitrade Group, в 2010 году на рынке Украины будет реализовано около 6 млн. мобильных терминалов и в денежном выражении объем продаж составит около 700 млн.долл.

Справка УНИАН. Unitrade Group работает на украинском рынке IT-ритейла с 1994 г. Unitrade Group является управляющей компанией розничными сетями Unitrade и City.com.