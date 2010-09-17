В октябре Волынская таможня прекращает работу

В октябре т.г. прекращается осуществление таможенных процедур Волынской таможней.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Волынской облгосадминистрации, согласно приказу Государственной таможенной службы Украины «Об оптимизации структуры таможенных органов, расположенных на территории Волынской области» с 27 июля 2010 года комиссия по вопросам прекращения Волынской таможни начала процедура прекращения Волынской таможни. Ее правопреемником определена Ягодинская таможня.

Таким образом, с 00.00 часов 27 октября 2010 года прекращается осуществление таможенных процедур Волынской таможней.