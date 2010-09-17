Киев закупит около 500 автобусов и троллейбусов

Столичная власть намерена закупить за счет привлечения нового кредита в объеме 350 млн. грн. 300 троллейбусов и 200 автобусов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня в интервью журналистам заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Анатолий ГОЛУБЧЕНКО, комментируя вчерашнюю информацию другого заместителя председателя КГГА Руслана КРАМАРЕНКО относительно решения Киевсовета о внесении изменений в бюджет столицы на текущий год и соответствующих изменений в Программу социально-экономического развития города и, в частности, привлечения при поддержке Кабинета министров на приобретение транспорта 350 млн. грн. кредитных средств.

Необходимость привлечения этого кредита А.ГОЛУБЧЕНКО объяснил необходимостью в срочном решении вопроса, поскольку в 2011 году весь транспорт должен уже быть закуплен – это обязательство Киева по обеспечению столицы к проведению финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года качественными, современными автобусами и троллейбусами европейского уровня с кондиционерами, низкими площадками для инвалидов.

“Однако количество может измениться... Все зависит от стоимости”, - отметил А.ГОЛУБЧЕНКО, объясняя, что расчеты осуществлялись с учетом средней цены троллейбуса в размере около 4 млн. 600 тыс. грн., автобуса – 2,5 млн. грн.

По его словам, вопросами определения банка, который предоставит кредит, и условиями получения кредита будет заниматься управление экономики КГГА.

А.ГОЛУБЧЕНКО уточнил, что, кроме наземного транспорта, к Евро-2012 будет пополнен и подвижной состав метрополитена, вагоны закупаются по лизинговой схеме.

Как сообщал УНИАН, ранее депутаты Киевсовета рассматривали возможность приобретения наземного нового подвижного состава пассажирского транспорта для столицы в лизинг. 29 апреля с.г. депутаты разрешили КП «Киевпасстранс» осуществить закупку 300 троллейбусов и 200 автобусов сверхбольшой вместимости на условиях финансового лизинга с правом выкупа.

27 мая депутаты Киевсовета своим очередным решением предоставили разрешение «Киевпасстрансу» закупить у ООО «ТФК «ЛАЗ» 200 троллейбусов ЭлектроЛАЗ Е301 и 300 автобусов ЛАЗ А292D1 на условиях финансового лизинга с правом выкупа.

Эти решения о закупке транспортных единиц на условиях лизинга и у отечественного производителя А.ГОЛУБЧЕНКО объяснил тем, что пополнение подвижного состава столицы происходит во исполнение Программы подготовки и проведения в Украине Евро-2012. Этой программой предусмотрена помощь столице из госбюджета, если есть товары и услуги отечественного производства. По словам А.ГОЛУБЧЕНКО, правительство будет погашать проценты по кредиту и предусмотрит средства на погашение лизинговой линии.