Госдуму оштрафовали на 40 тысяч рублей за незаконную парковку

Аппарат Государственной Думы России оштрафован на 40 тысяч рублей Госинспекцией по контролю за использованием объектов недвижимости в столице. Штраф наложен за организацию незаконной парковки для депутатов в Георгиевском переулке за зданием Госдумы, сообщает k2kapital.

В Госинспекции по недвижимости сообщили, что аппарат Госдумы оштрафован в связи с ограничением доступа к земельным участкам общего пользования, а также их использования без оформления правоустанавливающих документов.

Парковка оборудована с обратной стороны Госдумы в Георгиевском переулке. В дневное время переулок полностью перекрывает служба охраны. Стоянку почти целиком занимают машины автопарка, который обслуживает депутатов ГД. Кроме того, на нее ставят автомобили сотрудники аппарата палаты по спецпропускам.

Ранее мэр Москвы Юрий Лужков заявил, что собирается подать в суд на Госдуму – за то, что законодательный орган «незаконно отгородил кусок улицы».