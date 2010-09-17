В Тернопольской области в январе-августе объемы пассажироперевозок снизились на 3%

В Тернопольской области в январе-августе 2010 года перевезено 65,5 млн. пассажиров, что на 3% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2009 года.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в областном управлении статистики.

За 8 месяцев 2010 года в области железнодорожным транспортом перевезено 3,9 млн. пассажиров, что на 10,2% больше, чем в январе-августе 2009 года. Услугами автомобильного транспорта воспользовались 49,7 млн. пассажиров, что на 4,3% меньше. В частности, объемы перевозок пассажиров автотранспортом физических лиц уменьшились на 4,7% и составили 35,4 млн. человек.

Троллейбусами было перевезено 11,8 млн. пассажиров, что на 1,3% меньше по сравнению с январем-августом 2009 года. Количество платных пассажиров составило 4,9 млн. (на 9,4% меньше).

Пассажирооборот в январе-августе в области уменьшился на 3,1% и составил 1,323 млрд. пасс./км. На железной дороге он увеличился на 5,9% и составил 678,8 млн. пасс./км, на автотранспорте уменьшился на 11,4% и составил 617,7 млн. пасс./км. В троллейбусах пассажирооборот уменьшился на 1,3% и составил 27,1 млн. пасс./км.