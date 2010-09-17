Germanwings планирует использовать близлежащие заграничные аэропорты

Авиакомпания Germanwings (Германия) планирует в связи с введением в Германии нового сбора с пассажиров, который вступит в действие с 1 января 2011 года, использовать близлежащие заграничные аэропорты в разработке плана полетов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Согласно сообщению, уже достигнуто соглашение об осуществлении рейсов компании Germanwings с территории Нидерландов.

В частности, генеральный директор Germanwings Томас ВИНКЕЛЬМАНН провел переговоры с аэропортом города Маастрихт (Нидерланды) относительно возможности использования нидерландского аэропорта для прибытия и отправления рейсов Germanwings. В результате переговоров было достигнуто соглашение об использовании этого частного аэропорта, который расположен примерно в 30 километрах от немецко-нидерландской границы.

Напомним, с 1 января в Германии вводится сбор со всех вылетающих из страны пассажиров в размере 8 евро для коротких маршрутов, 25 евро для маршрутов длиной от 2500 до 6000 км и 45 евро для дальних перелетов свыше 6000 км.

Справка УНИАН. Low-cost-перевозчик Germanwings - дочерняя компания немецкой авиакомпании «Люфтганза». Авиакомпания выполняет полеты в 75 пунктов Европы из шести ключевых аэропортов - Кельн / Бонн, Штутгарт, Берлин-Шенефельд, Гамбург, Ганновер и Дортмунд. Самолетный парк Germanwings состоит из 30 современных авиалайнеров Airbus A319.

С 16 мая 2009 г. Germanwings открыла регулярный рейс по маршруту Кельн – Киев - Кельн. Полеты осуществляются 3 раза в неделю на самолете Airbus A319. Ранее авиакомпания заявила о приостановке полетов между Киевом и Кельном с конца октября 2010 г. на зимний период из-за недостаточной загрузки.