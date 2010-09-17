В Украине на 19% сократилось производство автомобилей

Украинские автопроизводители в январе–августе 2010 года в условиях отсутствия господдержки отрасли и банковского кредитования покупателей сократили производство легковых автомобилей в годовом выражении на 19% до 40 100 единиц, сообщил Госкомстат.

При этом в августе производство легковых автомобилей к предыдущему месяцу сократилось на 12,8% до 6 тыс. единиц.

За восемь месяцев 2010 года выпуск грузовых автомобилей благодаря увеличению заказов со стороны оживающей промышленности удвоился, а производство автобусов за счет роста экспортных продаж и увеличения заказов со стороны готовящихся к чемпионату Европы по футболу 2012 года муниципалитетов выросло в 2,4 раза.

В кризисном 2009 году Украина сократила производство легковых автомобилей на 83,6% до 65 700 единиц, а продажи новых легковушек на украинском рынке упали на 74% до 162 200 единиц.