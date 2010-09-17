ЮЗЖД изменит маршрут следования пригородных электропоездов 18 и 20-24 сентября

В связи с выполнением ремонтных работ на перегоне Дарница - Киев-Московский 18 и 20-24 сентября этого года меняется маршрут следования ряда электропоездов, которые будут следовать в этот период через Киев-Петровку.

В частности, 18 сентября 2010 изменится маршрут следования электропоездов №6911 Нежин — Борщаговка-тех, №6810 Борщаговка-тех-Яготин, №6812 Борщаговка-тех. - Гребенка, №6811 Яготин-Борщаговка-тех.

20 сентября изменится также маршрут поездов №6911, № 6810, №6812 и №6811, а также - №6915 Нежин-Борщаговка-тех, №6814 Борщаговка-тех. - Яготин.

21 сентября изменится маршрут поездов №6911, №6810, №6812, №6915, №6811 и поездов №6913 Нежин — Борщаговка-тех, №6710 Борщаговка-тех-Триполье-Днепровское.

22 сентября изменится маршрут поездов №6911, №6810, №6812, №6811, №6915 и №6814, 23 сентября - электропоездов №6911, №6810, №6913, №6710, 6812, №6915, №6811, 24 сентября - №6911, №6810, №6812 и №6811.

Юго-Западная железная дорога призывает пассажиров внимательнее слушать объявления об изменениях в расписании движения поездов.