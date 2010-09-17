В Тернопольской области в январе-августе объемы грузоперевозок уменьшились на 7%

В Тернопольской области в январе-августе этого года, сравнительно с аналогичным периодом в прошлом году, объемы грузоперевозок уменьшились на 6,9%.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в Главном управлении статистики в области, в целом за 8 месяцев перевезено 1,878 млн т грузов. В частности, 806,7 тыс. т перевезено железнодорожным транспортом, что на 11,8% меньше, чем в январе-августе 2009 года. Как отметили в управлении статистики, объемы перевозки железной дорогой нефти и нефтепродуктов выросли в 3,3 раза, утиля черных металлов – на 73,8%, лесных грузов – на 45,0%. Вместе с тем, уменьшилось отправление химических и минеральных удобрений на 70,6%, зерна и продуктов перемола – на 38,8%, строительных материалов – на 16,8%. Среднесуточная выгрузка вагонов выросла на 15,9% и составила 51 единицу.

Автомобильным транспортом в январе-августе было перевезено 1,071 млн. т грузов, что на 2,9% меньше, чем в январе-августе 2009-го года.

Грузооборот в области в январе-августе увеличился на 15,2% и составил 8600,4 млн т/км. На железной дороге он увеличился на 25% и составил 377,79 млн км., у автотранспортных перевозчиков – на 8,6% до 482,7 млн т/км.