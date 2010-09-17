«Укртелеком» расширил международный роуминг в Румынии и Египте

Компания «Укртелеком» расширила международный роуминг для абонентов в Румынии и Египте.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе "Укртелекома".

Теперь абоненты компании могут воспользоваться мобильным Интернетом в Румынии в сети оператора Vodafone Roaming Services SARL (ТМ Vodafone).

Также мобильный Интернет стал доступен абонентам «Укртелекома» в Египте в сети оператора Vodafone Egypt Telecommunications S.A.E. (Vodafone).

Справка УНИАН. Компания "Укртелеком" – монополист на рынке связи, число абонентов местной телефонной связи составляет более 10,3 млн. чел. Компания также оказывает услуги доступа к Интернет, мобильной связи (под ТМ Utel) и др.

Доход компании в 2009 году составил 8,4 млрд. грн., убытки компании - 456,4 млн. грн.