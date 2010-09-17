«Росморпорт» до 2012 года построит в порту Кавказ ро-ро терминал

«Росморпорт» до 2012 года рассчитывает построить в районе морского торгового порта Кавказ ро-ро терминал. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Росморпорта».

Согласно сообщению, реализация проекта строительства нового терминала приведет к переориентации порядка 60% рынка перевалки ро-ро грузов в российских морских портах на Черном море в порт Кавказ. Терминал на границе Азовского и Черного морей со стороны России сможет работать как с речными, так и с морскими судами.

Завершение проектирования терминала – 3-й квартал 2010 года; завершение строительства – 1-й квартал 2011 года; ввод объекта в эксплуатацию – 4-й квартал 2011 года.

В рамках проекта на выделенном участке и искусственно образованной территории будет создан комплекс современных портовых сооружений с защищенной акваторией и глубинами до 8 метров, сетью подъездных автомобильных и железнодорожных путей. Терминал будет включать 2 причала ро-ро. Общая площадь территории терминала составит 24,7 га. Проектная мощность терминала – до 5 млн. тонн в год. В рамках проекта предусмотрено строительство Транспортно-логистического центра.

Предполагается заключение долгосрочных договоров аренды на срок до 49 лет с операторами и инвесторами.

Справка УНИАН. Общий объем перевалки ро-ро грузов в портах Черного моря в 2009 году составил порядка 4 500 тыс. тонн. Объём перевалки ро-ро грузов в российских портах в 2009 году составил 2455 тыс. тонн. Большая часть операторов и сервисов на рынке ро-ро перевозок данного региона связана с обеспечением турецко-российского товарооборота. В структуре морских грузоперевозок Турции доля России составляет 63%. Второе место со значительно меньшими показателями занимает Украина — 20%.

Ро-ро — логистический термин. Образован от Roll-on/roll-off — в переводе с английского закатываться/скатываться. Ро-ро — груз или горизонтальный метод погрузки и выгрузки автотранспортных средств и вагонов на судно или с судна на их собственных колесах.