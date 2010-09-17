Донецкая железная дорога признана лучшей в "Укрзализныце"

17 сентября первый заместитель гендиректора "Укрзализныци" Николай СЕРГИЕНКО вручил переходящее знамя и Почетный диплом УЗ начальнику ДЖД Николаю Рогову за занятое первое место в отраслевом соревновании по итогам первого полугодия 2010 года.

Николай Сергиенко отметил, что в первом полугодии железнодорожники Донбасса достигли высоких производственных показателей, обеспечили стабильное транспортное обслуживание промышленности и сельского хозяйства, увеличили перевозку грузов и пассажиров.

«Донецкая железная дорога полностью выполнила поставленные задачи и заслуженно получила звание лучшей. Сегодня она является важной составляющей транспортного комплекса Украины », - отметил Н. Сергиенко.

Начальник Донецкой железной дороги Н.Рогов поблагодарил коллектив за хорошую работу и отметил, что впереди стоят не менее важные задачи, среди которых подготовка отрасли к зиме, увеличение объемов грузовых перевозок, улучшение условий обслуживания пассажиров в дальнем и пригородном сообщении, а также строительство вокзального комплекса Донецк.

По результатам отраслевых соревнований в первом полугодии 2010 года лучшим на железных дорогах Украины признан коллектив строительно-монтажного управления станции Донецк. Вторые места получили локомотивное депо Красный Лиман, дистанция пути Донецк, дистанция сигнализации и связи Красный Лиман, моторвагонного депо Родаково. Почетное третье место - дистанция пути Сентяновка.

Коллективы-победители награждены Почетными дипломами и денежными премиями.