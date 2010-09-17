"Укрзализныце" прислали уже 200 фотографий

Продолжается всеукраинский фотоконкурс «Железнодорожные путешествия», который начался 10 сентября текущего года. Сейчас в адрес фотоконкурса уже поступило около 200 фотографий, сообщили УНИАН в пресс-службе «Укрзализныци».

Напоминаем, что конкурс продлится до 10 октября 2010. В нем могут принять участие все желающие. Фотографии на железнодорожную тематику (от одного лица не более 5 штук) можно отправлять в электронном виде на адрес fotokonkurs_UZ@mail.ru.

Для участия в конкурсе обязательно нужно подать заявку, в которой необходимо указать название работы, фамилия, имя, отчество автора, место проживания, год фотосъемки и прислать фотоработы.

Принимаются фотографии в электронном виде расширением не менее 300 dpi, размером не менее 3000 х 2406 точек. К конкурсу допускаются работы всех фотографических жанров (портрет, репортаж, пейзаж и др.), раскрывающие железнодорожную тематику. Не допускаются работы, пропагандирующие насилие, религиозную и этническую вражду, содержащие политическую рекламу и др.

Конкурс будет проходить в два этапа: в полуфинал, по решению комиссии, которую возглавит генеральный директор Укрзализныци Михаил КОСТЮК, попадут двадцать участников. Работы этих участников будут представлены на официальном сайте Укрзализныци, где будет открыто голосование. По итогам голосования будут выбраны победители, которые получат почетные грамоты, ценные подарки и призы. Работы победителей примут участие в фотовыставке, посвященной Дню железнодорожника Украины.