Подготовительные работы по строительству аэропорта «Бельбек» могут начаться в 2012 году

Подготовительные работы по строительству международного аэропорта «Бельбек» могут начаться в 2012 году, а само строительство среднего по мощности аэропорта, который принимал бы 50-70 самолетов в сутки, может быть осуществлено в течение 2,5-3 лет.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил заместитель председателя Севастопольской городской государственной администрации Игорь ЛОКТИОНОВ, комментируя в эфире ТРК «Севастополь» состоявшееся в понедельник в Министерстве транспорта и связи Украины совещание по аэропорту «Бельбек».

Вице-губернатор сообщил, что на совещании рассматривались два варианта развития аэропорта. "В первую очередь, возможно, будет осуществлено значительное улучшение качества взлетно-посадочной полосы, рулежек, стоянок… и будет установлена современная навигация, которая позволит принимать пассажирские самолеты любого класса», - сказал он.

И.ЛОКТИОНОВ отметил, что сегодня аэропорт используется для базирования и приема военных самолетов, кроме того, в последние годы он частично использовался для приема гражданских воздушных судов. "Но сегодняшняя ситуация, вернее, те приоритеты, которые рассмотрены и приняты в том числе на сессии горсовета (имеется в виду принятая 14 сентября «Стратегия развития Севастополя на 2011-2015 годы»—УНИАН) говорит о том, что Севастополю необходимо иметь достаточно серьезный международный аэропорт», - считает он. Поэтому «вторая часть вопроса, который был рассмотрен на совещании в Киеве, это строительство терминала и полного комплекса всех сооружений, которые позволят иметь именно аэропорт международного класса». По информации заместителя руководителя города, «если по первой части совещания цена вопроса составляет 8-9 млн. долл. США, то цена полного комплекса аэропорта, думаю, будет не меньше чем 280-300 млн. долл. США».

Отвечая на вопрос относительно ранее имевшего место заявления одной из английских фирм о готовности вложить около 200 млн. долл. США инвестиций в развитие аэропорта «Бельбек», «учитывается ли эта сумма?», И.ЛОКТИОНОВ отметил: «Это отдельный проект, он проходит все те стадии, которые должен пройти. Сегодня он на стадии подготовки технико-экономического обоснования…» По словам вице-губернатора, сегодня правительство ставит задачу рассмотреть два варианта: "первый — в так сказать, усеченном виде, с дальнейшей перспективой развития, и второй вариант — сразу комплексно рассматривать строительство международного аэропорта». Вместе с тем, по словам И.ЛОКТИОНОВА, недавно принят закон о партнерстве государства и бизнеса, и источники могут быть разные: и государственный бюджет, и кредитные ресурсы, и ресурсы инвесторов.

Как считает вице-губернатор, «качественное, хорошее технико-экономическое обоснование, европейского уровня, может быть разработано в течение 8-9 месяцев. То есть подготовительные работы по строительству международного аэропорта могут быть начаты в 2012 году». Строительство же среднего по мощности аэропорта (по мнению заместителя главы ГГА, его мощность должна быть 50-70 самолетов в сутки) может быть осуществлено в течение 2,5-3 лет.

Как сообщал УНИАН, английская инвестиционная кампании SHANTI CAPITEL намерена вкладывать деньги в инфраструктуру Севастополя, в частности в строительство аэропорта. Сумма возможных инвестиций ожидается на уровне 200 миллионов долларов.