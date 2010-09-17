«Укрзализныця» проводит анкетирование пассажиров

В рамках планирования нового графика движения пассажирских поездов на 2011-2012 гг, ж/д маркетологи провели широкое анкетирование с целью установления целесообразности остановки на ст. Дарница пассажирских поездов, следующих до ст. Киев-Пассажирский. В анкетировании приняли участие 13655 респондентов, осуществляющих поездки в Киев с определенной периодичностью (большинство опрошенных - 30% - посещают столицу несколько раз в год).

Пассажиры высказали пожелание о введении на ст. Дарница остановки поездов № 163/164 Харьков - Киев формирования Южной железной дороги и № 122/121 Николаев - Киев формирования Одесской железной дороги. Учитывая пожелания пассажиров, вопрос введения остановки рассматривается. Конкретное решение будет принято позже.