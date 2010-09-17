Янукович по примеру Медведева стал сторонником ретро-автомобилей марки «Победа»
Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ отмечает, что по примеру Президента России Дмитрия МЕДВЕДЕВА стал сторонником ретро-автомобилей марки «Победа».
Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил после участия в одном из этапов международного автопробега, который проходит по маршруту Санкт-Петербург, – Москва – Киев.
«Я старый автомобилист», - сказал он.
В то же время, объясняя свой выбор марки автомобиля для участия в автопробеге, В.ЯНУКОВИЧ рассказал, что «мы не могли выбрать другую машину с Дмитрием Анатольевичем, потому что он меня заразил, когда я был у него в гостях».
«И все это было накануне празднования Дня Победы – юбилейного», - сказал Президент Украины.
Как сообщал УНИАН, сегодня, 17 сентября, В.ЯНУКОВИЧ и Д.МЕДВЕДЕВ приняли участие в международном автопробеге Санкт-Петербург – Москва – Киев. Главы государств присоединились к международному автопробегу сегодня в Брянской области РФ, откуда прибыли в город Глухов Сумской области. Каждый из них находился за рулем ретро-автомобиля “Победа”.
На территории РФ колонну возглавлял Д.МЕДВЕДЕВ, на территории Украины – В.ЯНУКОВИЧ.
В.ЯНУКОВИЧ управлял ретро-автомобилем “Победа” коричневого цвета, с кузовом кабриолет.
Д.МЕДВЕДЕВ прибыл в Украину на классической белой “Победе”, которая является его собственностью.
На обоих автомобилях установлены номера с надписью “Дружба”.