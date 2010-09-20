В Харьковской области за 8 месяцев грузоперевозки выросли на 3%

В Харьковской области за январь-август этого года всеми видами транспорта перевезено (отправлено) 25,1 млн. т грузов, что на 2,7% больше, чем за соответствующий период 2009 года.

Об этом сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации со ссылкой на Главное управление статистики ОГА.

По данным облстата, за этот период грузооборот составил 14810,7 млн. ткм., объем грузовой работы увеличился на 12,5%, грузооборот железнодорожного транспорта увеличился на 13,7%, автомобильного – на 4,7%.

В ГУ статистики отмечают, что на Южной железной дороге за 8 месяцев общая нагрузка осталась на прежнем уровне и составила 17,8 млн. т. грузов. Отправление грузов увеличилось по таким позициям номенклатуры: угля каменного – на 66,7%, нефти и нефтепродуктов – на 20,8%, руды железной и марганцевой – на 7,8%, черных металлов – на 33,3%, лома черных металлов – на 39,6%, лесных грузов – на 44,5%, строительных материалов – на 17,2%, химических и минеральных удобрений – на 9,6%. При этом объемы отправки кокса остались на прежнем уровне. Отмечено сокращение объемов отправки зерна и продуктов перемола – на 49,0%, цемента – на 13,9%.

По информации статуправления, автомобильным транспортом (с учетом объемов предпринимателей-физических лиц) за январь-август 2010 года перевезено 7,3 млн. т грузов – на 11,2% больше в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Грузооборот увеличился на 4,7% – до 1839,5 млн. ткм.