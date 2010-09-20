В Харьковской области за 8 месяцев пассажироперевозки уменьшились на 0,2%

В Харьковской области за январь-август этого года, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, количество перевезенных всеми видами транспорта пассажиров сократилось на 0,2% – до 409,1 млн. пассажиров.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе Харьковской облгосадминистрации со ссылкой на Главное управление статистики ОГА, за этот период объем выполненной пассажирской работы увеличился на 3,3% – до 7722,1 млн. пасс./км.

По данным облстата, за 8 месяцев текущего года Южной железной дорогой было отправлено 44,9 млн. пассажиров, выполнена пассажирская работа в объеме 4764,4 млн. пас. км. Сравнительно с аналогичным периодом 2009 года отправка пассажиров уменьшилась на 0,6%, пассажирооборот увеличился на 4,4%.

Услугами автомобильного транспорта (с учетом перевозок физическими лицами-предпринимателями) воспользовались 99,8 млн. пассажиров, что на 6,8% меньше, чем за соответствующий период прошлого года; услугами перевозчиков-юридических лиц воспользовалось 62,4 млн. пассажиров – меньше на 1,6%. Субъекты малого бизнеса-физические лица за январь-август перевезли 37,4 млн. пассажиров – на 14,4% меньше.

Из аэропорта Харькова транспортной авиацией за 8 месяцев отправлено 79 тыс. пассажиров, в том числе, в международном сообщении – 62,7 тыс. пассажиров. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года, отправление пассажиров в целом увеличились на 19,0%, в международном сообщении– на 30,4%.

По данным ГУ статистики, харьковским метрополитеном перевезено 158,1 млн. пассажиров, в том числе, бесплатно – 31,4 млн. пассажиров. В сравнении с январем-августом 2009 года количество перевезенных в метро пассажиров увеличились на 3,0 млн. пассажиров (на 2,0%), а количество пассажиров, перевезенных бесплатно, уменьшились на 6,3%.

Трамваями и троллейбусами города в целом перевезено 106,3 млн. пассажиров, что на 3,4% больше соответствующего периода прошлого года. Доля льготного контингента, перевезенного трамваями и троллейбусами, составляет 64,7% – 68,8 млн. пассажиров.