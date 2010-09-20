Дилеры повысили цены на Lada Samara и "классику" АвтоВАЗа

Автомобильные дилеры, реализующие продукцию ОАО "АвтоВАЗ" в Тольятти, за неделю с 13 по 19 сентября увеличили розничные цены на модели Волжского автозавода Lada Samara и "классика" (Lada 2105), сообщает k2kapital.

По данным экспертов "Автосправки", цены у дилеров на "классику" увеличились на 6 тыс. рублей, Lada 21134 - на 13 тыс. рублей.

"Раньше в тольяттинских автосалонах некоторых представителей Lada дилеры продавали по заниженной цене. Теперь же стоимость машин подняли до рекомендованных "АвтоВАЗом" отпускных розничных цен. В итоге, на минувшей неделе подорожали "классика", Lada Samara и Priora-купе. Эксперты связывают повышение стоимости на "тринадцатую" дефицитом данной модели в автосалонах Тольятти - цена Lada 21134 выросла на 13 тыс. рублей. На 6 тыс. рублей увеличилась стоимость "пятерок". Priora-купе подорожала на 15 тыс. рублей", - говорится в материалах "Автосправки".

Между тем, произошло снижение цен на модели Priora и Kalina. Цены на хэтчбеки и универсалы Priora снизились от 11 тыс. до 19 тыс. рублей, Kalina - от 1 тыс. до 11 тыс. рублей.