Госдума России отказалась платить Москве за парковку

Госдума России обжалует в арбитражном суде штраф за обустройство парковки в Георгиевском переулке, наложенный Государственной инспекцией по контролю за использованием объектов недвижимости в Москве, пишет 20 сентября «Российская газета», сообщает k2kapital.

По словам замначальника думского управления по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ Александра Уланова, парковки на Охотном ряду, на Большой Дмитровке и в Георгиевском переулке устроены по договоренности с правительством Москвы. В частности, имеется распоряжение префекта ЦАО столицы, позволяющее управделами Госдумы «для парковки автотранспорта и обеспечения зоны безопасности вокруг комплекса зданий Госдумы произвести установку шлагбаумов и переносных заграждений по Георгиевскому переулку».

«Мы предложили правительству Москвы оформить все надлежащим образом, но ответа пока не получили», - сказал Уланов.