«НАСТА» стала членом МТСБУ

Страховая компания «Наста» 15 сентября этого года стала членом Моторного (Транспортного) страхового бюро Украины (МТСБУ). Об этом говорится в сообщении страховщика, переданном агентству УНИАН.

Согласно сообщению, уже в ближайшее время компания сможет приступить к продаже полисов обязательного страхования гражданско-правовой ответственности собственников наземных транспортных средств, более известных в народе как «автогражданка».

«Моторные риски продолжают занимать ключевое место в нашем страховом портфеле. Благодаря вступлению в МТСБУ наша компания сможет предлагать клиентам действительно полную страховую защиту», — отметил генеральный директор СК «Наста» Павел ЛИТВИН.

Справка УНИАН. СК «Наста» работает на рынке Украины с 2008 года.

В первом полугодии 2010 года СК «Наста» заключила 6 831 страховой договор: 4 639 с физическими и 2 192 с юридическими лицами.

По итогам первого полугодия 2010 года объем поступлений компании составил 24,3 млн. грн., страховые выплаты – 14,7 млн. грн.

На конец июня 2010 года компания сформировала технические резервы в размере 31,9 млн. грн., активы компании составили 95,7 млн. грн., уставный капитал – 39,9 млн. грн.

Моторное (транспортное) страховое бюро Украины (МТСБУ) — это объединение страховщиков, осуществляющих страхование гражданско-правовой ответственности собственников наземных транспортных средств. Членство в МТСБУ является обязательным условием для осуществления данного вида страхования.