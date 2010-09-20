Подписание договора о зоне свободной торговли СНГ планируется на 2011 год

Проект Договора о зоне свободной торговли СНГ планируется в целом согласовать до конца текущего года с тем, чтоб в первой половине 2011 года внести его на утверждение Совета глав правительств СНГ.

Как сообщили УНИАН в исполнительном комитете СНГ, соответствующее решение было принято в ходе 47-го заседания Экономического совета СНГ, прошедшего в Москве 17 сентября т.г.

Следующее заседание Экономического совета СНГ, сообщили в исполкоме, пройдет 18 ноября этого года в Санкт-Петербурге. Очередное заседание Совета глав правительств СНГ планируется провести 19 ноября т.г. в Санкт-Петербурге.

Как сообщал УНИАН, в конце июня т.г. заместитель министра экономики Украины Валерий МУНТИЯН высказал предположение, что окончательный вариант договора о ЗСТ со странами СНГ удастся подготовить до конца года. При этом он подчеркнул, что Россия в этом договоре должна отказаться от всех исключений и изъятий. Кроме того, договором о свободной торговли должно обеспечиваться распространение свободы транзита на все виды транспорта, в том числе, на трубопроводный.

«Будем вести переговоры, доказывать необходимость этого. Россия должна отказаться от исключений и изъятий. Мы, готовя проект документа, выходим из национальных интересов – это приоритет. В процессе прошедших переговоров Россия уже сняла некоторые свои замечания», - отметил В.МУНТИЯН.