Adobe запускает службу технической поддержки для Украины

Представительство Adobe Systems сообщает о начале работы службы технической поддержки для Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе представительства.

Теперь каждый лицензионный пользователь Adobe может обратиться в службу технической поддержки компании, позвонив по определенному телефонному номеру (входящие звонки со стационарных телефонов бесплатные) или направить своё обращение на электронную почту. Для рассмотрения запроса пользователю необходимо указать наименование приобретенного продукта (пакета), а также его серийный номер.

Служба технической поддержки поможет существенно ускорить и упростить процесс развертывания программного обеспечения Adobe, минимизировать временные и ресурсные затраты, связать пользователя с ведущими техническими и лицензионными специалистами компании.

Справка УНИАН. Компания Adobe - ведущий мировой разработчик продуктов для любого вида данных, включая текстовую информацию, графические изображения, видео и web-контент. За более чем 25 лет существования Adobe в мире, компания представила программные решения PDF, продукты для людей творческих профессий, профильные решения для безопасного документооборота и другое.