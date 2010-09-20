Для дальнейшего улучшения ситуации на внутренних водных путях Министерство транспорта и связи Украины (МТСУ) планирует увеличить количество патрулирований на воде специалистами отрасли, усовершенствовать нормативно правовую базу и обеспечить инспекторов современной скоростной техникой. Об этом УНИАН сообщили в МТСУ.

Согласно сообщению, самым распространенным нарушением является отсутствие на борту судна необходимых документов. С целью воздействия на судовладельцев относительно наличия на борту легитимных регистрационных документов и документов на право управления плавсредствами в министерстве предлагают создание штрафных площадок с введением принудительной эвакуации плавсредств, задержанных без документов или с документами, срок действия которых истек.

Как отмечается в сообщении, также возникла необходимость участия представителя налоговой инспекции в проверке пунктов проката маломерных плавсредств, поскольку некоторые из них осуществляют хозяйственную деятельность без соответствующих разрешительных документов.

По данным Минтранссвязи, в августе Государственной администрацией морского и речного транспорта было проведено 13 рейдов для профилактики нарушений, в ходе которых было проверено более 400 плавсредств и 14 баз стоянок маломерного флота. Было оформлено 52 протокола о нарушении, а также выдано 9 предписаний и 46 предупреждений владельцам маломерного флота. Кроме того, во время проведения проверок было выявлено свыше 20 единиц незарегистрированных плавсредств.