Доходы предприятий отрасли связи выросли

Доходы предприятий отрасли связи Украины от оказанных услуг в январе-августе 2010 года выросли на 3,2% по сравнению с аналогичным периодом 2009 года и составили 31 млрд. 329,9 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

За указанный период доходы предприятий отрасли связи от предоставленных услуг населению составили 11 млрд. 983,5 млн. грн., что на 9% больше, чем за январь-август 2009 года.

Лидерами по доходам в отрасли в январе-августе 2010 года являются операторы сотовой мобильной связи - доходы операторов от этого вида связи за 8 месяцев 2010 года составили 19 млрд. 101,1 млн. грн. (рост 2,9%), из них 6 млрд. 104,4 млн. грн. получены за услуги сотовой мобильной связи, оказанные населению (рост 14,4%).

На второй позиции в отраслевом рейтинге по объемам доходов за отчетный период находится междугородная и международная телефонная связь – в этом виде связи предприятия в январе-августе 2010 года получили доходы в размере 2 млрд. 770 млн. грн. (из них 1 млрд. 228,6 млн. грн. – от предоставления услуг населению). Объем доходов в этом виде связи в январе-августе 2010 года снизился на 6,9% (от услуг населению – падение на 14,3%) по сравнению с аналогичным периодом 2009 года.

На третьем месте в отраслевом рейтинге по доходам по итогам января-августа 2010 года находится местная телефонная связь – доход от услуг этой связи составил 2 млрд. 803 млн. грн. При этом объем доходов от услуг местной городской телефонной связи в январе-августе 2010 года составил 2 млрд. 619,8 млн. грн. (из них населению – 1 млрд. 685 млн. грн.), что на 6,5% меньше (для населения – меньше на 5,5%), чем за аналогичный период 2009 года.

Объем доходов от услуг местной сельской телефонной связи за январь-август 2010 года составил 183,2 млн. грн. (из них населению – 162 млн. грн.), что на 5,5% меньше (для населения - меньше на 4,6%), чем за январь-август 2009 года.

Четвертую строчку в рейтинге отраслевых доходов по результатам января-августа 2010 года занимает компьютерная связь, в которой объем доходов от услуг предприятий за указанный период вырос на 27,7% и составил 2 млрд. 688,4 млн. грн., из них 1 млрд. 430,6 млн. грн. составили доходы от услуг населению (рост на 39,4%). При этом доходы предприятий связи, полученные в этом виде связи только от услуг доступа в Интернет, составили за отчетный период 2 млрд. 408,6 млн. грн. (рост 32,1%), из них 1 млрд. 426,8 млн. грн. – населению (рост 42,7%).

Объем доходов от услуг почтовой связи за январь-август 2010 года вырос по сравнению с доходом в январе-августе 2009 года на 3,6% и составил 1 млрд. 870,4 млн. грн., из них населению было предоставлено услуг на сумму 355,1 млн. грн. (рост на 5%).

Доход предприятий отрасли связи от услуг передачи и приема телевизионных и радиопрограмм (радиосвязи) в январе-августе 2010 года составил 1 млрд. 263,1 млн. грн., что на 7,5% превысило показатель за аналогичный период 2009 года, при этом доходы предприятий от услуг кабельного телевидения составили 897,9 млн. грн. (из них населению – 881,8 млн. грн.), что на 7,6% больше, чем за январь-август 2009 года.