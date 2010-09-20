С ноября на Discovery Channel Украина начнутся продажи рекламных возможностей

Discovery Networks EMEA объявляет о запуске новой сетки вещания Discovery Channel специально для украинских зрителей. Сетка программ будет адаптирована к местному киевскому времени. Запуск Discovery Channel Украина состоится 1 ноября 2010 года, сообщили УНИАН в компании Pro-Vision Communications.

Кроме того, начиная с ноября на Discovery Channel Украина впервые в Украине начнутся продажи рекламных возможностей. Вопросами размещения рекламы в эфире телеканала будет заниматься компания «Видео Интернешнл Украина» – подразделение холдинга «Видео Интернешнл», который уже отвечает за продажу рекламы на Discovery Channel и Animal Planet в России.

«Запуск вещания Discovery Channel специально для Украины демонстрирует, насколько эта страна важна для нас с точки зрения развития бизнеса в Европе. Мы будем рады предоставить эфирное время Discovery Сhannel украинским рекламодателям и надеемся, что это поможет брендам выстроить эффективную коммуникацию с аудиторией канала,– сказал директор по продажам рекламы на развивающихся рынках Discovery Networks ЕМЕА Аманда Тёрнбул.

В сообщении отмечается, что согласно результатам исследования, Discovery Channel входит в десятку любимых каналов у трети населения Украины. Узнаваемость канала, который вещает в стране с 2000 года, составляет 60% – при этом данный показатель включает всех украинских зрителей, а не только подписчиков платных телеканалов.

Справка УНИАН. Discovery Communications (NASDAQ: DISCA, DISCB, DISCK) - медиакомпания, в фокусе которой находятся события реальной жизни. Вещание DCI охватывает более 180 стран мира с общим числом пользователей 1,5 млрд. человек. Более 100 сетей по всему миру транслируют такие каналы, как Discovery Channel, Animal Planet, Discovery Science, Discovery HD. Кроме того, компания предлагает образовательные продукты и услуги, а также цифровые медиаресурсы, включая HowStuffWorks.com. В 115 странах Европы, Африки и Ближнего Востока 13 каналов семейства Discovery вещают на 28 языках для 230 млн. подписчиков. В Украине канал вещает с 2000 года.

"Видео Интернешнл Украина" (ВИ Украина) - дочерняя компания Видео Интернешнл Projects, управляющей зарубежными бизнесами ВИ на Украине, в Казахстане, Белоруссии и Азербайджане. ВИ на украинском медиарекламном рынке с 1995 г. Генеральный директор ВИ Украина – Валерий МАШТАКОВ.