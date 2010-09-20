Кабмин зарегистрировал в парламенте проект Воздушного кодекса

В Верховной Раде Украины сегодня зарегистрирован проект Воздушного кодекса Украины.

Как сообщается на официальном сайте парламента, законопроект имеет регистрационный номер 7144.

Инициатор законопроекта - Кабинет министров Украины во главе с премьер-министром Николаем АЗАРОВЫМ.

Как сообщал УНИАН, 2 сентября Кабинет министров Украины утвердил новый проект Воздушного кодекса.

По информации Министерства транспорта и связи, новый проект Воздушного кодекса значительно улучшит условия для пассажиров авиационного транспорта.

В новом проекте четко прописаны обязанности авиакомпании перед пассажирами, чего нет в действующем Воздушном кодексе.

Согласно документу, авиакомпания несет ответственность за потерю или ущерб, нанесенный при перевозке пассажиров, багажа, груза и почты. Это будет закреплено на высшем законодательном уровне, а не только прописано в правилах перевозки пассажиров и багажа.

Документ предоставляет право пассажиру на компенсацию и другую помощь от авиаперевозчика в случае отказа взять на борт, отмены полета, продолжительной задержки вылета и снижения класса обслуживания.

Соблюдение авиаперевозчиками правил перевозок пассажиров, багажа и грузов будет контролировать правительственный орган по вопросам гражданской авиации (Госавиаадминистрация). С целью защиты граждан, которые пользуются авиационным транспортом, от неожиданных отмен регулярных рейсов, авиаперевозчики обязаны проинформировать авиационное ведомство о прекращении регулярных воздушных перевозок за 30 дней до запланированной даты прекращения с указанием причин.

Еще одним нововведением является возможность организовывать общественно важные перевозки пассажиров, учитывая потребности развития транспортной системы Украины. То есть, авиационное ведомство может принять решение об обслуживании определенного маршрута даже с незначительным воздушным движением, однако важным для города или региона. При этом авиаперевозчик должен придерживаться установленных требований, в частности, относительно непрерывности и регулярности воздушных перевозок, а также их объема и тарифов на перевозку. В обмен на это правительственный орган, ответственный за гражданскую авиацию, имеет право ограничить доступ к воздушной линии, которая обслуживается в рамках общественно-важного обязательства, только для одного авиаперевозчика, обеспечив этим его исключительное право на обслуживание данного маршрута сроком до трех лет. Как отмечают в министерстве, это позволит стимулировать развитие внутренних маршрутов и повысить популярность авиационного транспорта среди населения.

Кроме того, проект направлен на улучшение условий пользования авиационным транспортом для пассажиров с ограниченной подвижностью (инвалидов).

Как отмечали в министерстве, таким образом, новый проект Воздушного кодекса Украины отвечает требованиям всех европейских и международных организаций, в частности: Международной организации гражданской авиации (ІКАО), Европейской конференции гражданской авиации (ЕКГА), Европейской организации по безопасности аэронавигации (Евроконтроль), Федеральной авиационной администрации США (ФАА).