МТСУ предлагает изменить аэропортовые сборы в Днепропетровске и Харькове

Министерство транспорта и связи Украины (МТСУ) инициирует внесение изменений в приказ, определяющий размеры аэропортовых сборов в аэропортах «Днепропетровск» и «Харьков».

Как сообщила УНИАН пресс-служба министерства, соответствующий проект приказа «О внесении изменений в приказ Минтранссвязи от 14.04.2008 г. № 433», размещенный на официальном веб-сайте МТСУ, выносится на общественное обсуждение.

Документ предусматривает установление новых размеров аэропортовых сборов в аэропорту «Днепропетровск», сборы здесь не менялись 12 лет. В частности: повышается сбор за посадку-взлет воздушных судов (ВС) - с 9,75 до 14 долл. США за 1 тонну максимальной взлетной массы (МВМ) ВС - для международного и с 4 до 5 долл. США - для внутреннего сообщения; сбор за обслуживание пассажиров в аэровокзале - с 11 до 13,5 долл. США за каждого отправленного пассажира - для международного сообщения (для внутреннего остается на уровне 5 долл.) Сбор за обеспечение авиационной безопасности для пассажирского воздушного судна планируется установить в размере 2,5 долл. США за каждого отправленного пассажира - для международного и 2,4 долл. США - для внутреннего сообщения (ранее этот сбор составлял 1,5 долл. за каждого пассажира, независимо от сообщения).

Сверхнормативная стоянка воздушных судов будет стоить 0,22 долл. против 0,20 долл. США за каждый час такой стоянки и каждую тонну МВМ ВС.

Кроме того, согласно проекту, предусматривается введение в аэропорту «Харьков» стимулирующих понижающих коэффициентов к сбору за посадку-взлет воздушных судов и обслуживание пассажиров в аэровокзале при введении авиакомпаниями новых рейсов из аэропорта. Как отмечается в сообщении, это позволит предприятию стимулировать авиакомпании открывать новые рейсы, увеличить доходы от предоставления услуг по обслуживанию пассажиров и воздушных судов, будет способствовать привлечению дополнительных средств для модернизации аэропорта, который задействован в подготовке к проведению в Украине Евро-2012.

Таким образом, если авиакомпания открывает регулярный рейс по новому маршруту из аэропорта «Харьков» для него устанавливаются понижающие коэффициенты к сборам в размерах: 0,3 (во время первого года эксплуатации нового маршрута); 0,5 (второй год эксплуатации нового маршрута); 0,7 (третий год эксплуатации нового маршрута). Регулярным рейсом по новому маршруту считается рейс, который не выполнялся из международного аэропорта г. Харьков последние 12 месяцев, расширяет маршрутную сеть и увеличивает пассажиропоток аэропорта. Срок действия понижающих коэффициентов начинается с даты фактического открытия регулярного рейса и заканчивается через три года с указанной даты.