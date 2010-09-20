Аграрии Кировоградщины собрали 86% зерновых и зернобобовых

Аграрии Кировоградской области собрали 86% всех зерновых и зернобобовых культур.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении агропромышленного развития Кировоградской областной администрации.

По данным на 20 сентября в области убрано 705,3 тыс. га (общая площадь посевов – 824,5 тыс. га), валовой сбор продукции составляет 1,8 млн. тонн при средней урожайности 26,4 ц/га.

В частности, кукуруза убрана на площади 65,7 тыс. га (36% от плана), средняя урожайность составляет 45,3 ц/га.

Семена подсолнуха собраны на площади 133 тыс. га (32%), средняя урожайность – 16,8 ц/га. Уборка сои выполнена на площади 35,5 тыс. га (31%), средняя урожайность составляет 14,2 ц/га.

Также аграриями всех категорий хозяйств убрана сахарная свекла на площади 4,3 тыс. га (24%). Средняя урожайность составляет 296,4 ц/га. Для переработки свеклы Александрийский сахарный завод получил 66,7 тыс. тонн сырья, Новомиргородский – 43,7 тыс. тонн, остаток вывезен за пределы области.

По состоянию на 20 сентября в области заготовлено 178,1 тыс. тонн силоса, что составляет 87% от необходимого количества.

Под урожай озимых культур 2011 года засеяно 174 тыс. га (40% от плана). Посев озимого рапса проведен на площади 70,7 тыс. га (70%).