Конкурс обозревателей грузовых вагонов выиграл представитель ЮЖД

Победителем конкурса профессионального мастерства обозревателей вагонов стал представитель Южной железной дороги Виктор Гриценко. Финальная часть конкурса обозревателей, обслуживающих грузовые вагоны, проходила 15-16 сентября 2010 в вагонном депо "Коломыя". Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ЮЖД. За звание победителя боролись 18 представителей железных дорог Украины, которые получили право участия в финале на предыдущих этапах соревнований. Отборочные этапы проходили в вагонных депо и на каждой из шести железных дорог Украины.

По итогам соревнований вторые места разделили представители Львовской железной дороги Анатолий Ярчук и Олег Свидерский. Третьи места заняли представители Юго-Западной железной дороги Сергей Комисарчук и Вадим Евстигнеев, а также представитель Донецкой железной дороги Дмитрий Олийнык.

Победитель и призеры получили денежные премии, а все участники - поощрительные призы.

По данным дороги, профессия-обозреватель вагонов пользуется популярностью среди студентов профессионально-технических учебных заведений железнодорожной отрасли. В прошлом году учреждения подготовили 123 специалисты. Среди профессионально-технических учебных заведений железнодорожной отрасли, которые готовят обозревателей вагонов, Золотоношская и Одесская технические школы, центры профессионального развития персонала Юго-Западной и Львовской железных дорог, Харьковский и Краснолиманский центры профессионального образования (Южной и Донецкой железных дорог). Обозревателей вагонов также готовят на предприятиях отрасли.