«Богдан» готовится производить троллейбусы в Крыму

Корпорация «Богдан», один из главных операторов автомобильного рынка Украины, после победы в тендере на поставку Автономной Республике Крым троллейбусов начала подготовку мощностей для организации производства техники на территории автономии.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Согласно сообщению, ожидается, что обязательства по производству 61 троллейбуса компания выполнит до конца текущего года.

«До конца текущего года, при условии своевременного финансирования, с конвейера крымской производственной площадки сойдет 61 троллейбус», - цитирует пресс-служба директора ДП «Автосборочный завод №1» ПАО «АК «Богдан Моторс» Владимира ГУНЧИКА.

Как сообщал УНИН, 2 сентября текущего года ДП «Автосборочный завод №1» ПАО «АК «Богдан Моторс» было признано победителем тендера на поставку АР Крым 61 троллейбуса.

Справка УНИАН. Корпорация «Богдан» создана в феврале 2005 года с целью реализации масштабных инвестиционных проектов, направленных на создание в Украине мощностей по производству автотранспортных средств разных типов. В ее состав входят 20 компаний.

В сентябре 2008 года корпорация «Богдан» ввела в эксплуатацию автомобильный завод по производству грузовиков в г. Черкассы проектной мощностью 15 тыс. автомобилей в год. Инвестиции в организацию производства грузовиков составили почти 100 млн. грн.

В июне 2008 года корпорация ввела в эксплуатацию завод в Черкассах по выпуску легковых автомобилей мощностью 120-150 тыс. автомобилей в год, инвестировав в этот проект свыше 330 млн. долл.

На сегодняшний день корпорация - единственная компания в стране, которая согласовала условия и методику эксплуатации своих троллейбусов на горной трассе в профильном институте МинЖКХ.

«Богдан» также является единственной из компанией транспортного машиностроения Украины, которая сертифицировала свои троллейбусы на рынке Европейского Союза, а также начала совместное производство троллейбусов в Чехии.