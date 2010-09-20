Железные дороги увеличили перевозки экспортных и импортных грузов

На протяжении января-августа 2010 г., по сравнению с аналогичным периодом 2009 г., выросли объемы перевозок грузов железными дорогами Украины. В частности, импортных грузов - на 45%, экспортных - на 15,3%, внутренних - на 11,2%, объемы транзитных перевозок выросли на 4%.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Укрзализныци».

В частности, за 8 месяцев т.г. импортных грузов перевезено более 20 млн. тонн. Среди них преобладали каменный уголь, железная и марганцевая руды, строительные материалы, нефть и нефтепродукты, а также черные металлы.

Экспортных грузов перевезено более 77 млн. тонн. Основу экспортного грузопотока составили железная и марганцевая руды, черные металлы, строительные материалы, зерно и продукты помола, каменный уголь, лесные грузы и химические и минеральные удобрения.

Во внутреннем сообщении в январе-августе т.г. перевезено более 152 млн. тонн грузов. Среди них преобладали каменный уголь, железная и марганцевая руды, стройматериалы, нефть и нефтепродукты, кокс, черные металлы и лом, химические и минеральные удобрения, химикаты и зерно и продукты помола.

Транзитных грузов перевезено 30,9 млн. тонн. Основу транзита составили нефть и нефтепродукты, каменный уголь, железная и марганцевая руды, химические и минеральные удобрения, черные металлы.

Напомним, в целом за 8 месяцев 2010 года железные дороги Украины перевезли почти 280 млн. тонн грузов, что на 13,3% больше, чем за соответствующий период прошлого года.